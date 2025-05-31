Sadık Bey Ağabeyzade\'nin 160. Yılı Kutlandı

Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Polonya'da Türk şarkiyatçı Sadık Bey Ağabeyzade'nin doğumunun 160. yıl dönümüne ithaf edilen uluslararası bilimsel etkinliğe katıldı.

Türk Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenen etkinlikte çok sayıda Türkolog ve şarkiyatçı bir araya geldi.

Etkinlikte yer alan Türk Akademisi Başkanı Mustafayev, burada yaptığı konuşmada, Sadık Bey Ağabeyzade'yi 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında yaşamış Azerbaycanlı Türk aydınlar kuşağının parlak bir temsilcisi olarak tanımladı.

Bu kuşağın toplumun modernleşmesinde, şarkiyat ilminin gelişmesinde ve aydınlanma hareketinde önemli rol oynadığını vurgulayan Mustafayev, Sadık Bey'in bilimsel ve kültürel mirasının Türk ve Avrupa bilim dünyaları arasındaki etkileşim bağlamında büyük önem taşıdığını belirtti.

Mustafayev, Türk dünyasının seçkin şahsiyetlerinin mirasını araştırmaya ve tanıtmaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini ve bu kapsamda Sadık Bey Ağabeyzade'nin "Türkmen Ağzı Ders Kitabı ve Hazarötesi Türkmenlerinin Atasözleri ile Deyimler Derlemesi" adlı eserini yeniden yayımladıklarını söyledi.

Etkinlikte Mustafayev, söz konusu eserin yanı sıra Akademi tarafından basılan diğer kitapları Polonya'daki Jagiellon Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi'ne teslim etti.

Ağabeyzade'nin şarkiyatın gelişimine sağladığı katkılar, Azerbaycan'ın kültürel ve bilimsel hayatındaki rolü ile göç sürecindeki hayatı gibi konuların ele alındığı etkinlik, "Sadık Bey İki Halkın Hizmetinde" başlıklı sergi ile sona erdi.

Hayatının önemli bir kısmını Polonya'da geçiren Sadık Bey Ağabeyzade, buradaki üniversitede doğu dilleri üzerine dersler vermiş ve Polonya'da Türkologların yetişmesinde önemli rol oynamıştı.