Sadr'dan Yeni Hükümete Dış Müdahale ve Yolsuzlukla Mücadele Çağrısı

Irak'ta Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, kurulacak yeni hükümette silahlı grupların yer almaması, yolsuzlukla mücadele ve dış müdahalelerden uzak bir yönetim çağrısında bulundu.

Sadr, hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali ez-Zeydi'ye hitaben yayımladığı açıklamada, silahlı grupların ya dini kurumlara bağlı insani yapılara dönüştürülmesini ya da tamamen feshedilmesini istedi.

Bu çağrıya uymayanların "yasa dışı" kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Sadr, harekete bağlı "Seraya es-Selam" (Barış Tugayları) güçlerinin de silahlı kuvvetlere bağlanmaya hazır olduğunu kaydetti.

Sadr ayrıca, "Koordinasyon Çerçevesi"ne bağlı hiçbir silahlı yapının yeni kabinede yer almaması gerektiğini savunarak, halkın taleplerine cevap verecek bir hükümet kurulması çağrısı yaptı.

Irak'ın bağımsızlığının korunması gerektiğini vurgulayan Şii lider, ülkenin "ne Doğu ne de Batı eksenine" bağlı olmaması gerektiğini ve tüm dış müdahalelerin son bulmasını istedi.

Yolsuzlukla mücadeleye de değinen Sadr, göreve gelecek hükümetin ilk 90 gün içinde ciddi adımlar atması gerektiğini ifade ederek, mücadeleye "yüzyılın anlaşması" olarak nitelendirdiği dosyalardan başlanması çağrısında bulundu.

Dış ilişkiler konusunda ise Irak'ın Arap, İslam ve uluslararası çevrelerle dengeli ilişkiler kurması gerektiğini belirten Sadr, ülkenin savaşlardan zarar gören halkının korunmasının öncelikli olduğunu kaydetti.

Sadr, kendi liderliğindeki Şii Ulusal Akımı'ndan hiçbir ismin kabinede yer almasını istemediğini paylaşarak, "Bizi herhangi bir bakan temsil etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Başbakan adayı Zeydi, hükümet programını meclise sunmuştu. Zeydi'nin güven oyu alması için kabinedeki isimleri de açıklayıp parlamentoya sunması bekleniyor.