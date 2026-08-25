Sadri Alışık Ödülleri Adayları Açıklandı - Son Dakika
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Sadri Alışık Ödülleri Adayları Açıklandı

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27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri adayları ve özel ödül kazananları belli oldu.

Bu yıl 27. kez düzenlenecek "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri"nin adayları ve özel ödül kazananları açıklandı.

Ödül komitesinden yapılan açıklamaya göre, tiyatro ve sinema oyuncularının performanslarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen organizasyonun ödül töreni, 21 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Törende, tiyatro alanında "Onur Ödülü" Yıldız Kültür'e, sinema alanında ise Suzan Avcı ve Salih Güney'e verilecek.

"Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü" Suna Keskin'e takdim edilirken, "HDI Sigorta Özel Ödülü" ise "Monologlar Müzesi"ne takdim edilecek.

Sinema kategorisinde "Seçici Kurul Özel Ödülü"ne "Sarı Zarflar" filmindeki performanslarıyla Tansu Biçer ve Özgü Namal, "Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü"ne ise "O da Bir Şey mi?" filmindeki rolüyle Merve Asya Özgür değer görüldü.

Tiyatro Seçici Kurul Tek Kişilik Performans Ödülü'nü ise "Aşağıdaki Pencere" oyunuyla Gül Doğa Sevgi ve "Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri" oyunuyla Onur Ünsal paylaşacak.

Ödüller kapsamında ayrıca çok sayıda başarılı oyuncu da sinema ödülleri için en başarılı kadın, erkek, yardımcı kadın ve yardımcı erkek oyuncu kategorilerinde yarışacak.

Kaynak: AA

Sadri Alışık, Güncel, Sinema, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadri Alışık Ödülleri Adayları Açıklandı - Son Dakika

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