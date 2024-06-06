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(KARABÜK) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İç Anadolu Belediyeler Birliği Katip üyeliğine seçildi.

Başkan Köse, Ankara'da dün düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İç Anadolu Belediyeler Birliği seçimlerine katıldı. Köse, Divan üyeliği yaptığı toplantıda oy birliğiyle İç Anadolu Belediyeler Birliği Katip üyesi oldu.

Ankara'daki toplantılarda Başkan Köse, Safranbolu'nun kültürel mirasının korunması, kentsel dönüşüm, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma gibi konulardaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dğer belediyelerle deneyim paylaşımında bulunulan toplantılarda, benzer sorunlarla karşılaşan yerel yönetimlere destek olma ve iş birliği imkanlarını değerlendirme konuları ele alındı.