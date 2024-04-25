Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 200 bin çiçek yetiştirdi

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, seralarda 200 bin çiçek yetiştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, modern tarım tekniklerini kullanan uzman ekipler, çeşitli çiçek türlerinin üretimini başarıyla tamamladı.
Yetiştirilen çiçekler arasında kadife çiçeği, gül, çuha, sardunya, petunya ile begonya gibi popüler ve yerel çiçek türleri bulunuyor.
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