Safranbolu Belediyesi'nden Atık Yağlar İçin Farkındalık Kampanyası

(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında "Atık Yağlar Dönüşüyor" sloganıyla farkındalık kampanyası başlattı. En fazla bitkisel atık yağ teslim edenlerin altınla ödüllendirileceği kampanya, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

Safranbolu Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevresel farkındalık yaratmak amacıyla önemli bir kampanyayı hayata geçirdi. "Atık Yağlar Dönüşüyor" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında en fazla bitkisel atık yağ teslim eden vatandaşlar altınla ödüllendirilecek. Belediyeden yapılan açıklamada, kampanyanın 31 Aralık 2025 tarihine kadar süreceği belirtildi. Kampanya sonunda en çok atık yağ getiren üç bireysel katılımcıya sırasıyla çeyrek altın, 1 gram altın ve yarım gram altın verilecek.

Kampanya yalnızca bireysel katılımcılara açık

Vatandaşlar en az 5 kilogram ve üzeri atık yağlarını belediye ekiplerine evlerinden aldırabilecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler, Safranbolu Belediyesi Halk Masası'nı arayarak başvuruda bulunabilecek. Atık yağlarını kendileri teslim etmek isteyenler ise Misak-ı Milli Meydanı Halk Masası, Barış Halk Masası ve Hanım Evi (Perşembe Pazarı ve Esentepe Mahallesi) başvuru noktalarına müracaat edebilecek. Kampanyanın yalnızca bireysel katılımcılara açık olduğu, ticari işletmelerin bu kapsamın dışında tutulduğu bildirildi.

"Çevre bilincini hep birlikte artırmayı hedefliyoruz"

Belediye Başkanı Elif Köse, "Bu kampanyayı Dünya Çevre Günü'nde başlatarak, çevre bilincini hep birlikte artırmayı hedefliyoruz. Daha temiz bir dünya için bitkisel atık yağlarımızı lavaboya dökmeyelim, geri dönüştürelim" dedi.