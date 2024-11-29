Safranbolu Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi'nin dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sürdürdüğü Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı ve Aşevi'nde hizmetlerine devam ediyor. Hayır Çarşısı'nı ziyaret ederek burada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Elif Köse, "Günde 100 vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti sunuluyor bu durum bizleri her ne kadar üzüyor olsa da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak ve onlara destek olmak, en önemli önceliğimizdir" dedi.

Hayır Çarşısı bünyesinde faaliyet gösteren Aşevi, günlük olarak yaklaşık 100 kişiye ücretsiz sıcak yemek ulaştırıyor. Belediye Başkanı Elif Başkan Köse, incelemeleri sırasında Aşevi'nin çalışma süreçlerini gözden geçirerek hazırlık ve dağıtım aşamalarında kullanılan yöntemlerle ilgili bilgi aldı. Sağlıklı, hijyenik ve kaliteli malzemelerle hazırlanan yemeklerin, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında hassas bir süreç izlendiği vurgulandı.

"Günde 100 vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti sunuluyor"

Başkan Köse, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Safranbolu Belediyesi'nin sosyal destek çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı ve Aşevi, Safranbolu'da yardıma ihtiyaç duyan ailelerimize destek sağlamak adına titizlikle çalışıyor. Bugün burada mesai arkadaşlarımızın özverili çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldum. Günde 100 vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti sunuluyor bu durum bizleri her ne kadar üzüyor olsa da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak ve onlara destek olmak, en önemli önceliğimizdir" dedi.

Çarşı temel ihtiyaç desteği de sağlıyor

Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı, yalnızca yemek yardımı ile değil, aynı zamanda kıyafet, kırtasiye, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilmesiyle de ihtiyaç sahiplerine hizmet sunuyor. Başkan Köse, çarşıdaki diğer alanların işleyişi hakkında da bilgi alarak yapılan çalışmaların detaylarını değerlendirdi.

Hayır Çarşısı ve Aşevi, bağışçılar ve gönüllülerin desteğiyle büyüyerek daha fazla aileye hizmet ulaştırmayı amaçlıyor. Başkan Köse, bu desteklerin devamlılığının önemine dikkat çekerek, hayırsever vatandaşlara ve çarşı çalışanlarına teşekkür etti.