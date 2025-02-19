Safranbolu Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz İftar - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz İftar

Safranbolu Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün 150 ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz iftar yemeği sunacak. İlk iftar programı, Belediye Başkanı Elif Köse'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

19.02.2025 11:49  Güncelleme: 13:12
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı dayanışma hareketi ile her gün 150 kişiye ücretsiz iftar yemeği sunacak. Barış Sosyal Tesisleri'nde bulunan Kent Lokantası'nda düzenlenecek ilk iftar programı, Belediye Başkanı Elif Köse'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Safranbolu Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik anlamlı bir dayanışma hareketi başlattı. Belediye, her gün 150 kişiye ücretsiz iftar yemeği sunarak Ramazan ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. Ramazan ayı boyunca sürecek iftar programı, hayırseverlerin destekleriyle gerçekleşecek.  Barış Sosyal Tesisleri'nde bulunan Kent Lokantası'nda düzenlenecek iftar programının ilk yemeğine, Belediye Başkanı Elif Köse ev sahipliği yapacak.

Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bir kişilik iftar yemeğinin bedelinin 75 TL, günlük 150 kişilik iftar organizasyonunun maliyetinin ise 11 bin 250 TL olduğu belirtilmişti.

"Safranbolu'da kimse iftar sofrasından mahrum kalmayacak"

Başkan Elif Köse, iftar programıyla ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yaparak, "Bu organizasyonu, dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlattık. Hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla Ramazan boyunca sıcak bir iftar sofrası kurmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının ilk iftarında Kent Lokantamızda, halkımızla buluşmanın mutluluğunu ve manevi huzurunu yaşayacağız. Ayrıca Safranbolu Belediyesi Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı Aşevimizde hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahibi ailelerimize de kişi başına düşecek şekilde ulaştırılacak. Sahurluk gıdalar da yine bu servislerde yer alacak. Safranbolu'da kimse iftar sofrasından mahrum kalmayacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz İftar - Son Dakika

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