Safranbolu Belediyesi Yeni Nesil Bank Üretiyor

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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi, vatandaşların konforunu artırmak ve kent estetiğini geliştirmek amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde yeni nesil bank üretimine başladı.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öz kaynaklarıyla yeni nesil bank üretimine başladı. Özellikle dar kaldırımlarda vatandaşların kısa molalar verebilmesi için tasarlanan ve ilk etapta 20 adet üretilen çift yönlü banklar, hem yer tasarrufu sağlayacak hem de kullanım kolaylığı sunacak. Vatandaşları kar, yağmur, dolu ve güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak amacıyla yerleştirilecek gölgelikli banklardan ise ilk etapta 10 adet üretildi.