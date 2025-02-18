Safranbolu'da 14 Yıllık Parselasyon Planı Nihayet İttifakla Onaylandı - Son Dakika
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Safranbolu'da 14 Yıllık Parselasyon Planı Nihayet İttifakla Onaylandı

Safranbolu'da, 2010 yılında onaylanan ve yıllarca iptallere maruz kalan parselasyon planı, yapılan revizyon çalışmaları sonucunda 15 Ocak 2025'te tapuya tescil edildi. Tapular, 20 Şubat'ta hak sahiplerine dağıtılacak.

18.02.2025 11:25  Güncelleme: 12:26
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(KARABÜK)- Safranbolu'da Barış, Bostanbükü ve Karıt bölgelerinde 2010 yılında onaylanan parselasyon planı, yıllarca süren davalar ve iptaller sonrası çözüme kavuştu. Plan, Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından başlatılan revizyon çalışmaları kapsamında 15 Ocak 2025 tarihinde tapuya tescil edildi. Tapular, 20 Şubat'ta düzenlenecek lansman ile vatandaşlara dağıtılacak.

Barış, Bostanbükü ve Karıt bölgelerinde 2010 yılında onaylanan parselasyon planı, 14 yıl boyunca çeşitli davalarla karşı karşıya kaldı. İlk olarak 2011 yılında iptal edilen plan, ilerleyen yıllarda yaklaşık 30 farklı davaya konu oldu. Süreç boyunca, bölgedeki imar planları ve parselasyon çalışmaları defalarca iptal edilse de vatandaşların talepleri doğrultusunda 2021 yılında revizyon süreci başlatıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kamu kurumları ve davacı vatandaşlar da sürece dahil edilerek ortak çözüm üretildi. Yapılan toplantılar ve değerlendirmeler sonucunda; Barış, Bostanbükü ve Karıt bölgelerinde imar planlarına yönelik kapsamlı bir revizyon gerçekleştirildi.

UNESCO ve Cittaslow kenti Safranbolu'da 2010 yılında onaylanan ancak 14 yıl boyunca iptaller ve davalarla devam eden parselasyon planı yürürlüğe girdi. Bölgedeki mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturmak için başlatılan kapsamlı çalışmalar sonucunda 15 Ocak 2025'te 466 yevmiye numarası ile tapu tescili gerçekleşti.

"Uzun yıllardır beklenen tapular artık hak sahiplerine teslim edilecek"

Belediye Başkanı Elif Köse, sürecin şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için büyük çaba sarf ettik. Sonuç olarak, uzun yıllardır beklenen tapular artık hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 20 Şubat Perşembe günü saat 13.30'da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver Ataman Meclis Salonu'nda tapu lansmanı düzenleyecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu'da 14 Yıllık Parselasyon Planı Nihayet İttifakla Onaylandı - Son Dakika

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