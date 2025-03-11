Safranbolu'da 43 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 43 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Toprakcuma köyü yol kontrol noktasında çalışma yapıldı.

Ekiplerce 2 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 14 sikke, 9 mühür, 3 iğne, 4 yüzük, ok ucu, ağırşak, 2 haç, toka, 7 obje ve melek figürü büstü olmak üzere toplam 43 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.