Safranbolu'da Akıllı Duraklar Hizmete Girdi

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından üretilen akıllı duraklar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Çelik konstrüksiyon dört tarafı kapalı akıllı duraklar, kent merkezinde yerlerini aldı. İçerisinde bulunan klima, akıllı cihazlar için şarj istasyonu, kent kart dolum noktası bulunan akıllı duraklar, sensörlü kapıları ile kullanım kolaylığı sağlıyor.

Akıllı duraklarda yer alan entegre bilgi ekranlarıyla vatandaşlar, hava durumu, toplu taşıma araçlarının hareket saatleri ve güzergahları ile şehirdeki etkinliklere ilişkin bilgilere erişim sağlayabiliyor.

Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürü Kurutuluş Çavuş, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilen akıllı duraklar ile teknolojinin toplumsal faydaya nasıl dönüştürülebileceğini gösteren bir örnek oluşturduklarını söyledi. Çavuş, halkın en iyi imkanlara sahip olması için Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse öncülüğünde çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.