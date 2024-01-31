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Safranbolu'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı - Son Dakika
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Safranbolu'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

Safranbolu\'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapılan altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle borunun alev alması sonucu bir işçi hafif derecede yanık oluştu. Alevler nedeniyle bir garaja sarılı çadır da zarar gördü. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve KARGAZ ekipleri olay yerine sevk edildi. Gazın kesilmesiyle yangın söndürüldü ve mahalleye yeniden doğal gaz verilmesi için çalışmalar başlatıldı.

31.01.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Bağlarbaşı Mahallesi Badem Sokak'ta Safranbolu Belediyesi ekipleri, yağmur suyu drenaj hattı için çalışma yaptıkları sırada doğal gaz borusu patladı.

Patlamanın etkisiyle borunun alev alması sonucu yüzünde hafif derece yanık oluşan işçi ayakta tedavi edildi. Alevler nedeniyle bir garaja sarılı çadır da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve KARGAZ ekipleri sevk edildi.

Gazın kesilmesiyle yangın söndü. Mahalleye yeniden doğal gaz verilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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