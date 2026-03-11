Safranbolu'da Boz Ayı Fotokapanla Görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boz ayı fotokapanla görüntülendi.
Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Korkmaz, bu sayede boz ayı görüntüledi.
Fotokapanla kayda alınan görüntüde, boz ayının bölgede dolaşması yer alıyor.
