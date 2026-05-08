Safranbolu\'da Ev Yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Değirmencik köyünde 2 katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ile Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangın sırasında evde bulunan çiftin, köylülerin yardımıyla dışarı çıkarıldığı öğrenildi.