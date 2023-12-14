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Safranbolu'da kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Safranbolu'da kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada tarihi değeri olan bir tabanca, 17 tarihi obje, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait fişekler ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Safranbolu\'da kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı
14.12.2023 - 10:45,
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir kişinin evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede yapılan aramada, tarihi özellik taşıdığı değerlendirilen Osmanlı dönemine ait tabanca, 17 tarihi obje, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 29 fişek ile hilti ve 9 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Safranbolu'da kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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