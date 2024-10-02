Safranbolu\'da Kuşaklar Arası Lezzet Paylaşımı Etkinliği Düzenlendi

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi ve Karabük Üniversitesi iş birliğiyle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne özel 'kuşaklar arası lezzet paylaşımı' sloganı ile bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında yaşlı bireyler ile birlikte yemek yarışması organize edildi.

Safranbolu Belediyesi ve Karabük Üniversitesi iş birliğiyle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne özel 'kuşaklar arası lezzet paylaşımı' sloganı ile bir etkinlik düzenlendi. Belediye Aktif Yaş Alma Merkezi üyelerinin ağırlandığı etkinlik, Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında yaşlı bireyler ile yemek yarışması organize edildi. Kurgusal Mutfak Atölyesi'ndeki yarışmada, katılımcılar en güzel piliç topkapı yemeğini ve butik çikolata yapmak için yarıştı.

Belediye Başkanı Elif Köse de etkinliği ziyaret ederek, mutfak bilimi üzerine incelemelerde bulundu ve katılımcılara 'başarılar' diledi.

Aktif Yaş Alma Merkezi'nde Gerontolog olarak görev yapan Birtan Kıcırdar 'kuşaklar arası lezzet paylaşımı' sloganı ile 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne özel yapılan etkinliğe ilişkin, "Aktif Yaş Alma Merkezi üyelerimiz gençlerle sadece sofrada değil anılarda, geçmiş deneyimlerde buluşmuş oldu. Başkanımız Elif Köse'ye ve Karabük Üniversitemize teşekkür ederiz" dedi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yılmaz ise her yaşlı bireyin bir bölüm öğrencisi ile birlikte yarıştığını belirterek, "Piliç topkapı ve butik çikolata yapıyoruz. Küçük bir yarışma düzenledik. Misafirlerimizle birlikte Dünya Yaşlılar Günü'nde keyifli bir etkinlik yapmış olduk" diye konuştu.

İki kişilik gruplar halinde düzenlenen etkinlik ile nesiller arasında bağ kurmak amaçlandı.