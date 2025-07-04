Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Karabük- Bartın kara yolunda Karabük yönüne ilerleyen Y.K. idaresindeki 78 SN 816 plakalı otomobil, Akçasu mevkisinde aynı yönde seyreden S.A'nın kullandığı 78 SS 857 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü S.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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