Safranbolu'da Motosikletli Kuryeye Çarpan Sürücüye Hapis Cezası - Son Dakika
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Safranbolu'da Motosikletli Kuryeye Çarpan Sürücüye Hapis Cezası

Safranbolu ilçesinde minibüsle çarptığı motosikletli kurye Tevfik Arayıcı'nın ölümüne neden olan sürücüye 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye kararı verdi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına hükmetti. Arayıcı'nın ailesinin avukatı, verilen cezanın az olduğunu belirterek üst mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Olayda minibüs sürücüsü alkollü olduğu tespit edilmişti.

05.06.2024 20:51
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 9 Aralık 2023'te minibüsle çarptığı motosikletli kurye Tevfik Arayıcı'nın ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Safranbolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasından sonra söz alan Arayıcı'nın yakınları ve avukatları, sanık Serhat Furkan Yılmaz'ın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklulukta kaldığı süre dikkate alınarak sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına da hükmetti.

Tevfik Arayıcı'nın ailesinin avukatı İlyas Kelepircioğlu, mahkeme sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, sanık hakkında verilen cezanın az olduğunu ve üst mahkemeye başvuracaklarını kaydetti.

Olay

Serhat Furkan Yılmaz'ın kullandığı 34 UJ 0599 plakalı minibüs, 9 Aralık 2023'te Kirkille Mahallesi'nde kurye Tevfik Arayıcı idaresindeki 35 YHK 78 plakalı motosiklete çarpmıştı. Kazada Arayıcı, yaşamını yitirmiş, bölgeden uzaklaşan ve Barış Mahallesi'nde yakalanan minibüs sürücüsü Serhat Furkan Yılmaz'ın ise yapılan kontrolde 2.60 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Safranbolu'da Motosikletli Kuryeye Çarpan Sürücüye Hapis Cezası - Son Dakika

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