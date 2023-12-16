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Safranbolu'da şarampole devrilen araçta 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Safranbolu'da şarampole devrilen araçta 1 kişi hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada aracın altında kalan 98 yaşındaki yolcu hayatını kaybederken, sürücü ise yara almadan kurtuldu ve yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu\'da şarampole devrilen araçta 1 kişi hayatını kaybetti
16.12.2023 - 12:13,
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

D.A. idaresindeki 34 BCP 911 plakalı hafif ticari araç, Karabük- Kastamonu kara yolu Davutobası köyü Köprübaşı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada aracın altında kalan yolcu Emine A'nın (98) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada yaralanan yolcu E.A. ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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