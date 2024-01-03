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Safranbolu'da Şehit İslam Sancak İlkokulu Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da Şehit İslam Sancak İlkokulu Kütüphanesi Açıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Yazıköy İlkokulu'nda, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın ismi verilen kütüphane törenle açıldı. Şehidin annesi ve yakınlarının da katıldığı açılışta duygusal anlar yaşandı.

Safranbolu\'da Şehit İslam Sancak İlkokulu Kütüphanesi Açıldı
03.01.2024 - 16:59,
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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ilkokulda oluşturulan kütüphaneye, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın ismi verildi.

Harekat bölgesinde 29 Mayıs 2022'de şehit olan Sancak'ın silah arkadaşlarının da destek verdiği, yaklaşık 10 bin kitap ve şehidin fotoğraflarının yer aldığı Yazıköy İlkokulundaki kütüphane, törenle açıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle yapılan kütüphanenin açılışına, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, şehidin annesi Hanım Sancak, dayısı Mustafa Şentürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, komutanlar ve eğitimcilerin desteğiyle şehit Sancak'ın adını yaşatma adına kütüphanenin açıldığını belirtti.

Vatan topraklarının her metrekaresi uğruna nice destanların yazıldığını dile getiren Yazıcı, "Şehitlerimiz, bayrağımızın yıldızıdır. İnancımıza göre şehidimizin kanı, alimin mürekkebi, en kutsal değerlerdir. Kütüphanenin burada oluşturulmasında emek ve gayretlerini ortaya koyan komutanlarımıza, kıymetli eğitimcilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından okunan dua ve kurdele kesimiyle kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Şehidin annesi törende duygusal anlar yaşarken, bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: AA
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