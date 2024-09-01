Safranbolu'da tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çavuşlar köyündeki olayda Y.Y. (53), hayvanlarını beslemek için ahıra giden Nuri Gültekin'e (65) henüz bilinmeyen nedenle tüfekle ateş açtı.

Çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde göğsünden vurulduğu anlaşılan Gültekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zanlı Y.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.