Safranbolu Yazıköy'de itfaiye ekibi yangın ihbarına gitti, sürpriz kutlamayla karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Safranbolu Yazıköy'de itfaiye ekibi yangın ihbarına gitti, sürpriz kutlamayla karşılaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeline sürpriz kutlama düzenlendi. Yangın ihbarıyla köye gelen ekipler, meşalelerle karşılanıp pasta ve çavuş üzümüyle ağırlandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama yapıldı.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yazıköy Muhtarı Deniz Tüzer ve köy sakinleri, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline sürpriz yapmak amacıyla organizasyon düzenledi.

Organizasyon öncesinde Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş ile iletişime geçen Tüzer, hazırladıkları sürpriz hakkında bilgi verdi.

Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, ekip için yaş pasta ile yörenin coğrafi işaretli ürünlerinden "çavuş üzümü" hazırladı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Tüzer, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak köy meydanında iki evde yangın çıktığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, köye ulaştıklarında kutlamayla karşılaştı.

Ekibi, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş, Muhtar Deniz Tüzer ve köy sakinleri meşalelerle karşıladı.

Karşılama sırasında bölge sanatçılarından Hasan Alp'in itfaiye personeli için sözlerini yazdığı ve dijital ortamda oluşturduğu "Safranbolu İtfaiyesi" şarkısı çalındı.

Kutlama, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüzer, itfaiye teşkilatının zor zamanlarında hep yanlarında olduğunu, İtfaiye Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Adabaş da Yazıköy halkının anlamlı organizasyona imza attığını anlatarak "Tüm itfaiye personelimizin haftasını kutluyorum. Yazıköy'de birçok yangına müdahale ettik, birçok operasyonda birlikte olduk. Böyle sürprizle karşılaşmak bizim için çok özeldi." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Ataman Erdoğan ise ekip olarak böyle karşılamayı beklemediklerini ve büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek halkın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA
Kültür SanatSafranboluKarabükYazıköyİtfaiyeGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü!
Turizm sektöründe fuhuş depremi Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
Galatasaray’daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor
4. kattan düşen Aylin’in davasında korkunç iddia: Bacaklarımdan tutup aşağı attı 4. kattan düşen Aylin'in davasında korkunç iddia: Bacaklarımdan tutup aşağı attı
21:17
A Milli Takım’da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
21:13
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci Ülkesinin kahramanı oldu
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu
20:47
“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu
“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
19:54
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha
Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 21:38:36. #7.12#
SON DAKİKA: Safranbolu Yazıköy'de itfaiye ekibi yangın ihbarına gitti, sürpriz kutlamayla karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei