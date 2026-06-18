Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Sağanak Yağış Uyarısı

Sağanak Yağış Uyarısı
18.06.2026 13:56
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İçişleri Bakanlığı, yurdun çeşitli bölgelerinde sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı uyardı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yurdun bazı kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 18 Haziran 2026 Perşembe günü; İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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