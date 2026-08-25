Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgarın yurt genelinde genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinde ise Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.