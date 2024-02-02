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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alatlı'nın fikir ve sanat hayatının büyük isimlerinden olduğunu belirtti ve tüm Türkiye'nin başının sağ olsun dileklerini iletti.

02.02.2024 14:51
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA

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