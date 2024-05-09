Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ni tanıttı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ni tanıttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu Sistemi\'ni tanıttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, ertesi gün randevusu olan hastaların randevularına onay vereceği veya gelemeyeceğini bildireceği Onaylı Randevu Sistemi'nin pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Koca, bu yeni dönemde 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastalarının onay işlemlerinden istisna olduğunu belirtti ve sistemin randevu sadakatsizliği sorununu çözeceğini vurguladı.

09.05.2024 13:57
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor." dedi.

Koca, Bakanlıkta düzenlediği "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nda, sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir altyapı kurduklarını belirtti.

MHRS'nin, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazandığını, modifiye edildiğini aktaran Koca, şunları ifade etti:

"Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var, 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları.

Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır. Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece, randevu sadakatsizliği sebebiyle, şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik, talep bırakan hastalarda olacak."

Onaylı Randevu Sistemi sayesinde, birçok branşta hastanın talebine 24 saat içinde cevap verebileceğine işaret eden Koca, "Bu yeni sistemden, beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi içinse Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ni tanıttı - Son Dakika

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