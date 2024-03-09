Sağlık Bakanı Koca, İstanbul ve Pendik için eser ve hizmetin ihya edileceği gün olacağını belirtti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin İstanbul ve Pendik için siyasi polemikler yerine eser ve hizmetin ihya edildiği gün olacağını belirterek, "İstanbul için İstanbul'un muradına kavuşacağını, vereceğimiz kararların kendisine hizmetin önünü açacağından eminim. Bundan bir şüphem yok. Beş yıl boyunca kabinede birlikte yol aldık, arkadaşlık yaptık. Nasıl hizmet yapabildiğini ve yaptığına Elazığ, Hatay, Van ve İzmir'de şahidim." dedi.
Koca, ilçede ilk olarak partisinin seçim standını ziyaret etti, burada vatandaşlarla sohbet etti.
Ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan Kadın ve Yaşam Festivali'ni ziyaret eden Koca, yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin iki yıllık pandemi sürecinde sağlık sisteminin sınavını geçtiğini ve ülkenin sağlık sisteminin altyapısının dünyaya örnek olduğunu söyledi.
Pendik'teki sağlık altyapısının yetersiz olduğunu ifade eden Koca, "İki yıla yakın bir zaman diliminde ısrarla dar olan devlet hastanesinin, 5-6 dönümlük yanındaki otoparkın olduğu yerin genişletilerek hizmet verilmesi talebi yoğundur. Ben de ısrarla gelişen bir ilçemiz olduğunu ve sağlık hizmetine erişim anlamında uzun vadede sorunların daha ciddi yaşanabileceği için daha büyük bir hastanenin vatandaşın da kolay erişebileceği bir lokasyonda olmasında ısrar ettim. Tabii Pendik'te boş alan yok. Kamunun alanı yok. Hatta periferili olsa, gerektiğinde kamulaştırmaya da razıydık. Ona rağmen bulamadık." diye konuştu.
Koca, sözlerine şöyle devam etti:
"En sonunda ısrarla Tarım Bakanlığına ait sahile yakın olan Batı Mahallesi'ndeki arazinin alt kısmını daha önceki Bakanımız Vahit Bey'den istedim. Dediler ki, 'Biz alt kısmını vermek istemiyoruz. Üstü verebiliriz.' Eyvallah üst kısımdan da razı olalım dedik. Üst kısmıyla ilgili de var olan binanın birtakım sorunları nedeniyle bitişiğinde belediyenin de küçük alanı vardı. Bu alanı önce Sağlık Bakanlığımıza Sayın Başkanımız kullanımını vermiş oldu. En son iki gün önce yeni Tarım Bakanımız İbrahim Bey'in bu noktadaki çabasıyla o arazide karar kılındı. Sözleşme yapılarak o arazi Bakanlığımıza geçmiş oldu."
Araziye yoğun bakımla birlikte 600 yataklı hastane yapılacağını belirten Koca, birimlerini projelendirerek eğitim araştırma hastanesi fonksiyonunda hizmet verilmesi gerektiğini ve sahile yakın olduğu için felaket durumunda bütün birimleriyle üçüncü basamak hizmeti verebilir bir hastane olmasını planladıklarını anlattı.
Koca, yerel seçimlere de değinerek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin siyasi polemikler yerine eser ve hizmetin ihya edildiği gün olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
İstanbul ve Pendik'in ihya edildiği gün olacak. İstanbul için İstanbul'un muradına kavuşacağını, vereceğimiz kararların kendisine hizmetin önünü açacağından eminim. Bundan bir şüphem yok. Beş yıl boyunca kabinede birlikte yol aldık, arkadaşlık yaptık. Nasıl hizmet yapabildiğini ve yaptığına Elazığ, Hatay, Van ve İzmir'de şahidim. Dolayısıyla ben İstanbul'u ihyasında önemli hizmetlerini olacağına inanıyorum. 31 Mart Türkiye Yüzyılı için ben de varım dediğimiz günün adıdır."
Konuşmasından sonra Gazi Paşa Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Koca, ardından Çarşı Camii'nde namaz kıldı.
Bakan Koca'ya Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca, İstanbul ve Pendik için eser ve hizmetin ihya edileceği gün olacağını belirtti - Son Dakika
Samsun'un Terme ilçesinde mahalle sakinlerinden oluşan bir kadın grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla öldürülen kadınları anmak için bir yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlikte, toplumun temel yapı taşı olan kadınların önemi vurgulandı ve katledilen kadınlar rahmetle anıldı. Ayrıca, mahalle muhtarı tarafından kadınlara karanfil dağıtıldı.
62 yaşındaki oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Algöz, sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak cenaze töreni bilgilerini paylaştı.
IP TV gibi internet üzerinden kaçak yayınları izleyen kullanıcılara artık 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu şekilde kullanım tespit edildiğinde izleyicilerin hapis cezalarının yanı sıra yüksek para cezaları ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Ayrıca ödemelerin şahsi ibanlar üzerinden yapıldığı ve şirketlerin kullanıcıları 'kara para aklama' yöntemi olarak kullanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
2024 yılında birçok katlanabilir telefon piyasaya sürülecek. Ancak bazı markaların katlanabilir telefon modellerini iptal ettiği iddia ediliyor. Apple'ın da bu piyasaya girebileceği düşünülüyor. İşte 2024 katlanabilir telefonlar listesi.
Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 için resmi web sitesinde bir sayfa oluşturdu ve oyunu bu sayfada listelemeye başladı. Tanıtım görselinde oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor. GTA 6, Lucia ve Jason adlı karakterlerin hikayesini merkezine alacak ve Vice City'yi de içerecek. Oyun, yeni nesil konsolların gücünden faydalanarak daha gerçekçi grafikler ve yapay zeka ile dikkat çekecek.
Electronic Arts (EA), Dungeon Keeper Gold ve SimCity 3000 gibi toplamda dokuz klasik oyunu Steam'e ekledi. Eklenen oyunlar arasında EA'in sevilen ve daha önce kütüphaneden kaldırılan bir oyun da bulunuyor. EA, bu oyunların Steam'e gelmesini kutlamak için indirimler de sunuyor.
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uygulanan soykırımı ve asrın suçunu en sert ifadelerle kınadı ve İslam dünyasını, bu suçlara karşı durmaya çağırdı. Toplantıda, Gazze'deki çocuk, kadın ve erkeklerin uğradıkları zulme karşı çıkma konusunda daha önce Birlik tarafından yayınlanan açıklama, fetva ve pratik öneriler teyit edildi ve Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uygulanan soykırım ve asrın suçu en sert ifadelerle kınandı. Ayrıca, İslam ümmeti, halkları ve liderleri, bu acımasız saldırıya ve işgal ordusunun Gazze'de işlediği suçlara karşı durmaya, bu zalim saldırıya karşı yekvücut olmaya ve Gazze halkına gıda, içecek ve ilaç sağlamaya davet edildi.
Microsoft, NBA 2K24'ün bu ayın ilerleyen günlerinde Game Pass'e geleceğini duyurdu. Profesyonel basketbol simülasyonu, sürpriz bir şekilde tüm aboneler için duyuruldu. NBA 2K24, Game Pass kütüphanesine 11 Mart'ta katılacak. Hem konsol hem de bulut üzerinden erişilebilecek olan oyun, sadece 6 ayda Game Pass'e gelmiş olacak. Oyunun Game Pass'e gelmesiyle birlikte daha fazla insana ulaşması ve daha fazla oyun içi satış yapması bekleniyor. Ayrıca Mart ayında Game Pass'e eklenen diğer oyunlar da heyecan yaratıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?