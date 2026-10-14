Sağlık Bakanı Memişoğlu, biyo zirvesi için Güney Kore ve Singapur'a gidiyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, biyo zirvesi için Güney Kore ve Singapur'a gidiyor

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta işbirliği ve üretim-ihracat kapasitesini güçlendirmek için Güney Kore ve Singapur'a gidecek. Memişoğlu, 21-22 Ekim 2026'da Seul'deki 5'inci Dünya Biyo Zirvesi'ne katılacak, Singapur'da sağlık teknolojileri tesislerini inceleyecek.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore ve Singapur'u kapsayan ziyaret programı gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, sağlık alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek, yenilikçi sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri değerlendirmek ve Türkiye'nin sağlıkta üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirmek amacıyla Güney Kore ve Singapur'u kapsayan bir ziyaret programı gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık Bakanı Memişoğlu, 21- 22 Ekim 2026 tarihlerinde Seul'de, Güney Kore ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğiyle düzenlenecek '5'inci Dünya Biyo Zirvesi'ne katılacak. 'Yapay Zeka Yoluyla Biyosağlık İnovasyonunun Genişletilmesi' temasıyla gerçekleştirilecek zirve; aşılar, biyoteknoloji, biyolojik ilaçlar, sağlık teknolojileri ve küresel sağlık güvenliği alanlarında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Zirvede ayrıca, yapay zekanın sağlık hizmetlerinde kullanımına ilişkin küresel gelişmeler ve iş birliği imkanlarının ele alınması planlanmaktadır."

'SİNGAPUR İLE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI'

Bakan Memişoğlu'nun Singapur ziyaretine ilişkin ise şu bilgiler verildi:

"Türkiye ile Singapur arasındaki sağlık ilişkilerinin daha ileriye taşınması, sağlık teknolojileri alanında ortaklıkların geliştirilmesi ve karşılıklı yatırım ve ticaret imkanlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 2014 yılında stratejik ortaklık düzeyine yükseltilen Türkiye-Singapur ilişkileri, sağlık alanında yeni iş birliği fırsatları için güçlü bir zemin oluşturmaktadır. Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen sağlık teknolojileri, biyomedikal üretim ve araştırma-geliştirme merkezlerinden biri olan Singapur; tıbbi cihazlar, biyoteknoloji, ilaç ve dijital sağlık alanlarındaki birikimiyle öne çıkmaktadır. Bu çerçevede, sağlık alanındaki teknoloji ve üretim ekosistemlerinin incelenmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve iki ülke arasında somut iş birliği alanlarının belirlenmesi önem taşımaktadır."

'SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI- ÜRETEN SAĞLIK VİZYONU'

Ziyaret programının, Bakan Memişoğlu öncülüğünde geliştirilen 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı-Üreten Sağlık' vizyonu' doğrultusunda, Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki birikimini bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve yerli üretim kapasitesiyle daha da güçlendirme hedefi ile yakından ilişkili olduğu vurgulanan açıklama şöyle devam etti.

"Ziyaret kapsamında ayrıca Singapur'un önde gelen ilaç ve tıbbi cihaz alanında yüksek teknolojili üretim tesislerinin de incelenmesi planlanmaktadır. Güney Kore ve Singapur'un sağlık alanındaki deneyimlerinin değerlendirilmesiyle Türkiye'nin uluslararası sağlık işbirliklerinin çeşitlendirilmesi, yüksek katma değerli sağlık ürünleri geliştirme kapasitesinin artırılması ve küresel sağlık ekosistemindeki konumunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye, bu ziyaretlerle sağlık diplomasisini güçlendirmeyi, uluslararası ortaklıklarını çeşitlendirmeyi ve sağlık alanında bilgi, teknoloji ve üretim odaklı iş birliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir."

Kaynak: DHA
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