Sağlık Bakanı Memişoğlu, Dünya Radyoloji Günü'nde çalışanları sosyal medyadan kutladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Dünya Radyoloji Günü'nde çalışanları sosyal medyadan kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Radyoloji Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Memişoğlu paylaşımında, bilgi ve özverileriyle sağlık hizmetlerine güç katan radyoloji çalışanlarının gününü kutladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Radyoloji Günü'nü kutladı.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük sağlık ailemizin kıymetli bir parçası olan, bilgi ve özverileriyle sağlık hizmetlerimize güç katan tüm radyoloji çalışanlarımızın Dünya Radyoloji Günü'nü gönülden kutluyorum. İyi ki varsınız, emeğinize sağlık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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