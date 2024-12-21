Sağlık Bakanlığı: Emre Yazgan\'ın Durumu Ciddi

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BAKANLIK: EMRE YAZGAN'IN DURUMU CİDDİ

Sağlık Bakanlığı, Erzurum'da yaşanan çığ olayına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.