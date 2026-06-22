Zonguldak'ta sağlık çalışanı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Zonguldak\'ta sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
22.06.2026 13:47
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Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan sağlık çalışan evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan sağlık çalışan evinde ölü bulundu.

Terakki Mahallesi Şehit Sokak'taki dairesinde tek başına yaşayan Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde görevli memur Fatih Ertürk'ten (50) geçen cuma gününden bu yana haber alamayan mesai arkadaşları, bugün de işe gelmemesi üzerine evine gitti.

Pencereden içeri bakan arkadaşları Ertürk'ü hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Ertürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu arada, evin dağınık olması ve burun kısmında kan izlerine rastlanması üzerine Ertürk'ün ölümü "şüpheli" olarak kayıtlara geçti.

Ertürk'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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