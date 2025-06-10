Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirmeye yönelik çalıştay düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirmeye yönelik çalıştay düzenlendi

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirmeye yönelik çalıştay düzenlendi
10.06.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Artık sadece bulunduğumuz illerde, ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Artık sadece bulunduğumuz illerde, ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız. Bugün sağlık hizmetini sunan değil, bilgisini ve teknolojisini de üreten, koruyan ve geliştiren yeni modelle sağlık sistemini ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği"ne ilişkin çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya, Bakanlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, sağlığın doğrudan insan hayatını etkileyen ve hayatın merkezinde yer alan son derece önemli bir alan olduğunu vurguladı.

Sağlığın hızlı gelişen, ilerleyen, yeniliklere çok açık olan bir sektör olduğunu dile getiren Kırbıyık, teknolojide, tıbbi cihaz ve ilaç alanında yaşanan ilerlemelerin sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve bilgilendirilmesi noktasında önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda sağlıkta önemli ilerlemeler sağlandığına dikkati çeken Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Artık sadece bulunduğumuz illerde, ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız. Bugün sağlık hizmetini sunan değil, bilgisini ve teknolojisini de üreten, koruyan ve geliştiren yeni modelle sağlık sistemini ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz. Sağlık hizmetlerinin tanıtımının ve bilgilendirilmesinin doğru yapılması, vatandaşlarımızın, hastalarımızın doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor. Tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da muhakkak tanıtımın ve bilgilendirmenin önemli yeri var. Sağlık Bakanlığı olarak tanıtımın ve bilgilendirmenin doğru, adil, denetlenebilir ve şeffaf şekilde yapılmasına büyük önem veriyoruz. Sahadaki bütün denetim faaliyetlerimizde de bunu özellikle takip ediyor ve kontrol ediyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyetle bu kontrol çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu düzenleyici metinlerin de zaman zaman gözden geçirilmesi büyük önem taşıyor."

"Sağlık turizmine olan ilgi her geçen büyüyor"

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver de küresel sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümün, dijital iletişim kanallarının artışı ve sağlık turizmine olan ilginin her geçen gün büyümesinin, mevcut yönetmeliklerin güncellenmesini zaruri hale getirdiğini belirterek, "Bu değişim sürecinde doğru iletişim stratejileri, sadece kurumlar arası rekabeti değil, ülkemizin sağlık alanındaki uluslararası itibarını da doğrudan etkilemektedir." dedi.

USHAŞ olarak Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanında uluslararası marka haline gelmesi yönünde çalışmalarını yürütürken, tanıtım faaliyetlerinin etik, şeffaf ve hasta haklarını gözeten çerçevede ilerlemesini önemsediklerine işaret eden Ünver, "Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştay, yalnızca bir düzenleme değişikliğinden ibaret değil, aynı zamanda sektörümüzün ortak vizyonumuzun inşa edildiği bir buluşmadır." ifadesini kullandı.

"Sağlık hizmetleri, güven temeline dayanan, hassasiyet gerektiren bir alan"

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu da uzun zamandır yoğun tempoda mevzuatla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özel sağlık kuruluşlarını ilgilendiren hemen hemen bütün mevzuatları yazdıklarını ve yazmaya devam ettiklerini aktaran Velioğlu, "Özel hastaneler, ayaktan, teşhis tedavi, sağlık turizmi ve sağlık meslek mensuplarının mesleğini serbest icra edebilmeleri yönetmelikleri yayımlandı. Denetim değerlendirme ile ilgili de yönetmelik taslak çalışması hazır. Sağlık turizmi açısından çok önem verdiğimiz termal kaplıca yönetmeliğimiz de taslak olarak hazır. Paydaşlarımızla bunları istişare ederek yayımlayacağız." bilgisini paylaştı.

Velioğlu, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirmenin önemine değinerek, "Toplumu doğrudan etkileyen sağlık hizmetleri, güven temeline dayanan, büyük hassasiyet gerektiren bir alan. Doğru bilgiye erişim, vatandaşın bilinçli tercih yapması için çok önemli. Bu yüzden bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin etik ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi bizim için çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği'ne ilişkin katılımcılara sunum yapıldı.

Kaynak: AA

Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirmeye yönelik çalıştay düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim

13:18
Kütahya Simav’da korkutan deprem
Kütahya Simav'da korkutan deprem
12:24
Avusturya’da ortaokula silahlı saldırı En az 9 kişi hayatını kaybetti
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 9 kişi hayatını kaybetti
20:17
Mermerli Plajı’nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti Valilik araya girdi
Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi
19:24
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
19:14
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:40
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
18:20
24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar
24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 14:45:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirmeye yönelik çalıştay düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.