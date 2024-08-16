Sağlık-Sen Adli Tıp Komisyonu Toplantı Sonuç Raporunu Yayımladı

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Sağlık-Sen Adli Tıp Komisyonu, sorunların tespiti için düzenlendiği toplantıların sonuç raporunu yayımladı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre raporda, Adli Tıp Kurumu Kanunu ve döner sermaye ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapılması gerektiği belirtildi.

Raporda, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde uygulanan taban ve teşvik ek ödeme siteminin Adli Tıp Kurumunda da uygulanması, ek ödeme tavan oranlarının çalışanların beklentilerini karşılayacak şekilde artırılması gerektiği kaydedildi.

Adalet Bakanlığında çalışanlara verilen adalet hizmetleri tazminatından Adli Tıp Kurumu çalışanlarının yararlanamadığı aktarılan raporda, bu durumun eşitsizlik yarattığı savunuldu.

Kurumda çalışanların yaptıkları işlerde kullandıkları kimyasalların iş sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığına işaret edilen raporda, çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği birimleri kurulması önerisine yer verildi.