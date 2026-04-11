Sağlıklı Kilo Verme ve Beslenme Önerileri - Son Dakika
Sağlıklı Kilo Verme ve Beslenme Önerileri

11.04.2026 10:20
Kilo vermek, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle desteklenen bir süreçtir. Doğru gıdalar tüketmek ve düzenli fiziksel aktivite yapmak, kalıcı kilo kaybı ve sağlıklı yaşam için gereklidir.

Kilo vermek, doğru beslenme, kası koruyan hareketler ve sabırla ilerleyen bir süreçtir. Yanlış tercihler kilo kaybını durdururken, doğru alışkanlıklar vücudu koruyarak kalıcı sonuçlar sağlar. Kırmızı ve beyaz etler, yumurta, tam yağlı süt ürünleri, bol su, az tam tahıl, uygun miktarda meyve, daha çok baklagil, kuruyemiş ve taze sebzelerle beslenmek önemlidir. Natürel sızma zeytinyağı, kuruyemiş ve balık tüketimi artırılmalıdır. Bu, sağlıklı yağ asitleri sağlayarak kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Taze meyve, sebze, baklagil ve tam tahıllar düzenli tüketilmelidir; bunlar polifenol, antioksidanlar ve diyet lifleri sayesinde oksidatif stresi azaltır ve yaşlanmayı yavaşlatır. Her gün yürüyüş yapmak ve haftada 3 kez direnç egzersizleri eklemek kas dokusunu koruyarak sağlıklı zayıflamayı destekler. Kilo kaybı sürecinde her gün tartılmak yerine haftalık kontroller yapmak idealdir, çünkü bu süreç sabır ve yeme davranışının değişmesini gerektirir.

Beslenme hatalarından kaçınılmalıdır: aspartam içeren tatlandırıcılar insülin direncine neden olabilir, pirinç yerine bulgur tercih edilmeli, patates püresi yerine fırında patates dilimleri tüketilmeli, beyaz ekmek ve rafine şekerlerden uzak durulmalı, light süt ürünleri yerine tam yağlı doğal ürünler tercih edilmelidir. Yağ dokusunun artması diyabet, kalp hastalıkları, uyku apnesi ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir; doğru beslenme ve egzersizle yağ dokusu azaltılarak bu riskler önlenebilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıklı Kilo Verme ve Beslenme Önerileri - Son Dakika

AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
SON DAKİKA: Sağlıklı Kilo Verme ve Beslenme Önerileri - Son Dakika
