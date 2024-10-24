Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları Beyin Sağlığını Koruyor - Son Dakika
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Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları Beyin Sağlığını Koruyor

Orta yaşlılar için sağlıklı alışkanlıklar inme ve depresyon riskini azaltıyor.

24.10.2024 17:16
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ABD'de yapılan araştırma, orta yaşlı insanların kolesterol ve tansiyon seviyelerini kontrol ettirme gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip oldukları takdirde inme, bunama ve depresyona karşı korunabileceklerini ortaya koydu.

Bulguları ABD'deki "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları, 5 yıl boyunca takip ettikleri; yaş ortalamaları 56 olan 316 bin 127 kişiyi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bulunup bulunmadığına göre "ideal, orta ve zayıf" şeklinde gruplara ayırdı.

Araştırmacılar, bu kişilerin yaklaşık yüzde 1,2'sine inme, bunama ve depresyon tanısı koyulduğunu aktararak "ideal, orta ve zayıf" gruplardan hangilerinde bu hastalıkların görülme riskinin yüksek olduğunu tespit etti.

Sigara kullanmama, yeterince uyuma, kolesterol ve tansiyon seviyelerinin kontrol edilmesi gibi 8 sağlıklı yaşam alışkanlığını belirleyen araştırmacılar, bunlara uyma konusunda "zayıf" grubundaki kişilerde "ideal" grubundaki kişilere göre inme, bunama ve depresyon riskinin iki kattan daha fazla olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, "orta" grubundaki kişilerde de bu hastalıklardan birinin ortaya çıkma riskinin, "ideal" grubundaki kişilere göre yüzde 37 fazla olduğunu aktarırken bu sonuçların sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olmamanın, söz konusu hastalıkların riskini artırıp artırmadığını kanıtlamadığını vurguladı.

Araştırmanın yazarlarından Yale Üniversitesi Nöroloji Bölümünde Doktor Santiago Clocchiatti Tuozzo, beyin sağlığının her yaştan insan için önemli olduğunu vurgulayarak "Araştırmamız, sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin orta yaşlarda yapılmasının, yaşamın ilerleyen dönemlerinde beyin sağlığı üzerinde anlamlı etkileri olabileceğini ortaya koymuştur." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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