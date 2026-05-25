SAHA Expo 2026'da Türkiye'nin Savunma Yenilikleri

SAHA Expo 2026 fuarında Türkiye'nin savunma sanayii yenilikleri tanıtıldı. YILDIRIMHAN balistik füzesi 6.000 km menzil ve 3 ton harp başlığı kapasitesine sahip. GÜÇHAN turbofan jet motoru 42.000 lbf itki gücüyle KAAN gibi platformlarda kullanılacak. ROKETSAN, ASELSAN, STM, MKE, TUSAŞ ve Baykar da yeni sistemlerini sergiledi.