Şahbaz Şerif'in Liderlerle Görüşmeleri
Şahbaz Şerif'in Liderlerle Görüşmeleri

20.03.2026 17:48
Pakistan Başbakanı Şerif, Azerbaycan, Malezya ve Özbekistan liderleriyle ikili ilişkileri görüştü.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmelerinde ikili ilişkileri ele aldı.

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Azerbaycan, Malezya ve Özbekistan liderleriyle telefon görüşmelerine ilişkin paylaşımlar yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde bu ülkeye yönelik saldırıları şiddetle kınadığını belirten Şerif, Pakistan'ın Azerbaycan ile "sarsılmaz dayanışmasını" yinelediğini kaydetti.

Şerif, görüşmede gerginliklerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi ile iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi konularının ele alındığını belirtti.

Malezya Başbakanı Enver ile görüşmesinde de İran ve Körfez'deki durum ile gerilimin azaltılması için acil gerekliliği ele aldıklarını aktaran Şerif, ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki ortak kararlılığı yinelediklerini ifade etti.

Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesinde ise iki ülke arasındaki ortaklığın daha da güçlendirilmesi ile İran ve Körfez'deki durumu ele aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Özbekistan, Azerbaycan, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Malezya, Güncel, Son Dakika

