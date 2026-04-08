Şahbaz Şerif'ten Ateşkes İhlaline İtidal Çağrısı

08.04.2026 18:28
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkes ihlallerinin barış sürecine zarar verdiğini belirtti.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çatışma bölgesinde bildirilen ateşkes ihlallerinin barış sürecini zedelediğini belirterek tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ateşkes ihlallerinin çatışma bölgesinin birkaç yerinde bildirildiği, bunun da barış sürecinin ruhunu zedelediği belirtiliyor. Tüm taraflara içten ve samimi bir şekilde itidal çağrısında bulunuyorum; üzerinde mutabık kalındığı üzere iki hafta boyunca ateşkese riayet edilmesini, böylece diplomasiye çatışmanın barışçıl çözümü için öncülük etme fırsatı tanınmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İran’dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim İran'dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim
Beşiktaş’tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana Beşiktaş'tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız

19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
