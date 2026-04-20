Şahbaz Şerif ve Costa Orta Doğu'yu Görüştü
Şahbaz Şerif ve Costa Orta Doğu'yu Görüştü

20.04.2026 18:29
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Avrupa Konseyi Başkanı Costa ile Orta Doğu'daki barış çabalarını görüştü.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile telefonda, Orta Doğu'daki diplomatik girişimleri ve barış çabalarını görüştü.

Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Başkanı Sayın António Costa ile telefonda görüştüğünü ve görüşmede, "Orta Doğu'daki Pakistan'ın devam eden diplomatik temasları ve barış çabalarına" ilişkin konuştuklarını belirtti.

Şerif, şunları kaydetti:

"Bu akşam, Avrupa Konseyi Başkanı Sayın António Costa'dan bir telefon aldım. Samimi sohbetimiz sırasında, Orta Doğu'daki Pakistan'ın devam eden diplomatik temasları ve barış çabaları hakkında Başkan Costa ile güncel bilgileri paylaştım. Pakistan'ın barış çabalarına Avrupa Birliği'nin takdiri ve bölgesel barış ile istikrar için, diyalog ve diplomasiyi desteklemeye hazır olduğu için minnettarım."

Kaynak: ANKA

Avrupa Konseyi, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Güncel, Son Dakika

