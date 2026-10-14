Sahil Güvenlik, Fethiye'de kara üzerinde 62 düzensiz göçmen yakaladı, 34'ü çocuk

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalyan Deresi Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi, Sahil Güvenlik botları ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kara üzerinde tespit edilen 34'ü çocuk, 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.