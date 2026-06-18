Sahil Güvenlik'in 44. Yıl Dönümü Kutlaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlıkta Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da yer aldığı kabulde, asırlara dayanan denizcilik mirasından alınan güçle denizlerin hak ve menfaatlerini koruyan Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

"Milletimizin emrinde, devletimizin hizmetinde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 44. kuruluş yıl dönümünü gönülden tebrik ediyor, görevi başındaki kahraman personelimize üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullanan Çiftçi, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla yad etti.