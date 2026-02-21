Sahil Yolu Tekrar Heyelanla Kapandı

SAHİL YOLU TEKRAR KAPANDI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolunda, ulaşıma açılmasından 2 saat sonra tekrar heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan ağaç, toprak ve kaya parçaları yola düştü. Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapanırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.