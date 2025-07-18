Sahil Güvenlik ekipleri, Manavgat İlçesi Side önlerinde deniz yüzeyinde bir çuval ve çuvala ayağı dolanmış nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağası olduğunu belirledi. Yeşil deniz kaplumbağası, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından emniyetli bir şekilde kurtarılarak, Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği'ne (DEKAFOK) teslim edildi.
Haber- kamera: ANTALYA, -
Son Dakika › Güncel › Sahildeki Kaplumbağa Kurtarıldı - Son Dakika
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