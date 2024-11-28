Şahindur: Asgari Ücret 50 Bin Olmalı

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(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, asgari ücretin 50 bin, en düşük emekli maaşının ise 35 bin TL olması gerektiğini söyledi. Şahindur, "Kamu kaynaklarını doğru kullanılırsa bu ülke zengin bir ülke sadece kamu kaynaklarını milli geliri doğru kullanmakta, gelir eşitsizliğini doğru kullanmaktan yanayız. Gelir eşitsizliği bu ülkede bittiği an zaten ülkede bir sıkıntı kalmayacak" dedi.

Genç Parti Genel Başkanı Şahindur, katıldığı bir televizyon programında gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Şahindur, aralık ayında belirlenecek asgari ücrete ilişkin Genç Parti'nin teklifini de açıkladı. Burçin Şahindur asgari ücretin 50 bin TL, en düşük emekli maaşının ise 35 bin TL olması gerektiğini söyledi. Şahindur, şunları kaydetti:

"Açlık sınırının 66 bin lira olduğu bir yerde asgari ücret 25-30 bin olsun diye konuşuyoruz. Bizim iktidarımızda asgari ücret 50 bin lira olmalı biz buna inanıyoruz, en düşük emekli maaşı 35 lira olması lazım. Bir ailede anne ile baba çalışsa iki çocuğu olsa ancak bu eve 100 bin lira girerse, kiradaysa bu insanlar normal insani yaşam rahatlığında yaşar. Asıl sorun ülkenin üretim politikasını çeviremezseniz, vereceğinizin 50 binin de 100 binin de bir hükmü yok. Paranın alım gücü sürekli kaybediliyor. Öncelikli üretime dayalı politika yapılmadı. Brezilya'ya 7 uçakla gidilmemeli, 100 liralık ihaleyi bin liraya veriyorlar aradaki bin liranın kime gittiği belli değil, bu tür işlemlerden uzak durup, kamu kaynaklarını doğru kullanılırsa bu ülke zengin bir ülke sadece kamu kaynaklarını milli geliri doğru kullanmakta, gelir eşitsizliğini doğru kullanmaktan yanayız. Gelir eşitsizliği bu ülkede bittiği an zaten ülkede bir sıkıntı kalmayacak."

"Biz normalleşmeyi kabul etmiyoruz"

Siyasete ilişkin gündem başlıklarını değerlendiren Şahindur, "normalleşme" tartışmalarına ilişkin "Yerel seçimler bitti normalleşme adı altında bir şey çıkardılar. Bu normalleşmeden sonra parti olarak kendi yolumuzu kendimiz çizmeye karar aldık ve bu sebeple Türkiye ittifakından ayrıldığımızı açıkladık. Biz normalleşmeyi kabul etmiyoruz. İnsanlar aç yatarken, anne ve babalar çocuklarının geleceğini düşünürken, emekliler tam nefes alacakken neyin normalleşmesi" ifadelerini kullandı.

"Bu danışıklı dövüş, tamamen seçim operasyonudur"

Kayyum tartışmalarına da değinen Şahindur, " DEM Parti'nin kayyum muhabbeti AK Parti ile DEM Parti'nin yıllardan beri yaptığı oyundur. AK Parti de hiçbir zaman seçimle kazamayacağı yerleri bu sayede ele geçiriyor. Bu danışıklı dövüş, tamamen seçim operasyonudur. Teröristlere karşı hem sempatik gözükmeye çalışan bir iktidar var, hem de halkı biz bunlarla mücadele ediyoruz diye kayyum atadık diye kandırmaya çalışan bir iktidar var. Kayyumun tek bir amacı var gelecek seçimde kendilerine menfaat yaratmak için o bölgenin gücünü tutmak" diye konuştu.

Şahindur sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye medyasını kuran bizim partimiz, kuran Cem Uzan'dır. Biz medyada özgürlüğe inanırız. Basın özgür olmalı. Bunu Bahçeli'nin açıklamasından bakmayalım. CHP meclis üyesi Balıkesir'in göbeğinde lokantada tekme tokat gazeteci dövdü. Birisi meclisten tehdit ediyor yaptığı çok yanlış, basına karşı kullanmaması lazım ama bunu sadece MHP bazında alamayız. CHP de aynı şekilde yapıyor. Meclis üyesinin gazeteciyi dövmesiyle ilgili Özgür Özel'in açıklamasını duydunuz mu, partiden ihraç edildi mi? Fikri tartışırsınız, basın istediğini yazar, beğenmiyorsanız, hakaret kabul ediyorsanız Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir giderseniz yargıya paylaşırsınız. MHP liderinin yaptığını nasıl yanlış ise sonuna kadar yanlıştır, bunu ana muhalefet de yapıyor."