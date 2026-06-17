Sahipsiz Hayvanlar İçin Hedef: Yıl Sonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahipsiz Hayvanlar İçin Hedef: Yıl Sonu

Sahipsiz Hayvanlar İçin Hedef: Yıl Sonu
17.06.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Çiftçi, 2028'e kadar süren yasayla sahipsiz hayvanların toplanmasının bu yıl tamamlanacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili, "Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile bazı AK Parti milletvekilleri katıldı.

Burada konuşan Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ülke genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 83'ünün toplandığını, barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındığını aktaran Çiftçi, "51 ilimizde, yani il özel idaresinin olduğu illerde tamamı toplandı. Bu illerde yüzde 100'e ulaştık. Büyükşehirlerde bu çalışmalar ağustos gibi başladı. Onun için büyükşehirlerde biraz geriden geliyor. 30 büyükşehirde yüzde 74 oranına ulaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sahipsiz sokak hayvanlarının toplanma işlemlerinin sona erdiğini bildirdi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği büyükşehirlerdeki oranları da paylaşan Çiftçi, Ankara'da yüzde 99, Van'da yüzde 91, Malatya'da yüzde 91, Muğla'da yüzde 89, Tekirdağ'da yüzde 87, Samsun'da yüzde 82, Trabzon'da yüzde 80, Hatay'da yüzde 76, Kocaeli'nde yüzde 71, Antalya'da yüzde 68, Adana'da yüzde 64, Eskişehir'de yüzde 59, Bursa'da yüzde 58, İstanbul'da yüzde 49, Aydın'da yüzde 47, Ordu'da yüzde 38, İzmir'de yüzde 35 ve Diyarbakır'da yüzde 27 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Bakan Çiftçi, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Normalde eylül-ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı belediyelerde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahipsiz Hayvanlar İçin Hedef: Yıl Sonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
14:56
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:12:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Sahipsiz Hayvanlar İçin Hedef: Yıl Sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.