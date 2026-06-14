Sahipsiz Hayvanlar ve Güvenlik Toplantısı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle yaptığı görüşmede, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili meseleleri ve sürdürülebilir çözümleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Çiftçi, Bakanlıkta GÜSODER yöneticileri ve üyeleriyle görüştü. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Çiftçi, "Vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu ve kamu düzenini korurken; sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili meselelerin de kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ele alınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Milletimizin beklentilerini esas alan, ortak akıl ve istişare kültürüyle yürütülen her türlü katkıyı kıymetli görüyoruz. Nazik ziyaretleri ve değerli görüşleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.