Sahipsiz Köpek Beton Bloğun Altında Mahsur Kaldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sıkıştığı beton bloğun altında mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Esentepe Mahallesi Kışla Sokak'ta boş arazide doğum yapmak için girdiği betonun altında mahsur kalan sahipsiz köpeği gören vatandaşlar, durumu Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, betonun alt kısmındaki toprağı kazarak köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
Köpek kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaştı.
