Silifke Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırdığı 26 küçükbaş gebe hayvan telef oldu.
Kurtuluş Mahallesi Çayır mevkisinde Ali Mavili'ye ait çiftliğe giren çok sayıda sahipsiz köpek, küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı.
Saldırıda gebe küçükbaş hayvanlardan 26'sı telef oldu.
Mavili, şu an 60 küçükbaş hayvanı olduğunu ve yetkililerden yardım istediğini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Sahipsiz Köpekler 26 Gebe Hayvanı Telef Etti - Son Dakika
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