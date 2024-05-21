Sakarya'da Köpek Saldırısına Uğrayan İlkokul Öğrencisinin Babası Yasal Düzenleme İstiyor - Son Dakika
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Sakarya'da Köpek Saldırısına Uğrayan İlkokul Öğrencisinin Babası Yasal Düzenleme İstiyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisinin babası, sahipsiz köpeklerin toplatılmasını ve yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor. Köpeklerin saldırdığı Eslem Yıldırım'ın babası, kızının tedavi sürecinin devam ettiğini ve psikolojik destek aldıklarını belirtti. Olayın ardından yerel yönetimlerle görüşen baba, sahipsiz köpeklerle ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

21.05.2024 12:15
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisinin babası, sahipsiz köpeklerin toplatılmasını ve bu konuda yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor.

15 Temmuz Camili Mahallesi'nde 10 Ekim 2022'de sokakta yürüyen Eslem Yıldırım, 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan Eslem, vücudunda 7 yaşındayken uğradığı saldırıdan izler taşıyor.

Baba Çetin Yıldırım, AA muhabirine, köpeklerin saldırdığı gün kızının ekmek almak için bakkala gittiğini söyledi.

Saldırının ardından tedavi sürecinin başladığını ve kızının kuduz aşısı olduğunu belirten Yıldırım, psikolojik destek almaya başladıklarını ifade etti.

Kızında saldırı sonrasında dikkatsizlik ve korkular başladığına değinen Yıldırım, okuldaki rehber öğretmenlerinin de dahil olduğu bir süreci yürüttüklerini belirtti.

Yıldırım, kızının hastanede psikolojik destek sürecinin sürdüğünü ifade ederek, "Kızım şu an kendinde değil, olan psikolojisine oldu. Köpek diş izleri şu an küçük safhada duruyor ama psikolojik olarak çocuğum etki altında kaldı." dedi.

"Tek başına yatamıyor. Evde korkuları başladı"

Saldırı nedeniyle kızındaki köpek ve hayvan sevgisinin yok olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Hala psikolojik olarak etki altında. Eskiden kızım tek başına yatardı. Şimdi tek başına yatamıyor. Evde korkuları başladı. Ufak bir şeyde korkuyor, ağlıyor, ağlamaları var. Olan benim kızıma oldu." diye konuştu.

Yıldırım, olayın ardından yerel yönetimlerle görüştüğünü ve sahipsiz köpek sorununun çözülmesi için girişimlerde bulunduğunu aktardı.

"Başkalarının canının yanmaması için bence çok acil olarak devletin bir an önce bu işe el atması gerekiyor" diyen Yıldırım, hala daha haberlerde birçok kişinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını gördüğünü anlattı.

Yıldırım, sahipsiz köpeklerle ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Çok kişinin canı yanıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Köpek Saldırısına Uğrayan İlkokul Öğrencisinin Babası Yasal Düzenleme İstiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Köpek Saldırısına Uğrayan İlkokul Öğrencisinin Babası Yasal Düzenleme İstiyor - Son Dakika
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